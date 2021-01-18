Новый штамм коронавируса выявили в Германии

Новый штамм коронавируса обнаружили в Германии.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 выявили медики в клинике города Гармиш-Партенкирхен в Баварии.
Пробы трех пациентов были отправлены на исследование коллегам из берлинской клиники «Шарите». Специалисты подтвердили, что речь идет о новой вариации коронавируса. Чем она отличается от традиционного вируса, пока неизвестно.
Всего в баварской больнице ковидом заразились 73 человека – 52 пациента и 21 сотрудник, сообщает газета Merkur.
Как отметил директор баварской клиники Франк Нидербюль, всего с начала пандемии в мире было выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у вирусологов и эпидемиологов пока вызывает «британский» штамм, который отличается высокой заразностью.
Ранее сообщалось, что в России к настоящему времени выявлено около 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Все они не сильно отличаются от исходного патогена и не влияют на значимые изменения течения болезни.
Берлин, Наталья Петрова
Берлин. Другие новости 18.01.21
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