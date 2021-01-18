Новый штамм коронавируса выявили в Германии

Новый штамм коронавируса обнаружили в Германии.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 выявили медики в клинике города Гармиш-Партенкирхен в Баварии.

Пробы трех пациентов были отправлены на исследование коллегам из берлинской клиники «Шарите». Специалисты подтвердили, что речь идет о новой вариации коронавируса. Чем она отличается от традиционного вируса, пока неизвестно.

Всего в баварской больнице ковидом заразились 73 человека – 52 пациента и 21 сотрудник, сообщает газета Merkur.

Как отметил директор баварской клиники Франк Нидербюль, всего с начала пандемии в мире было выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у вирусологов и эпидемиологов пока вызывает «британский» штамм, который отличается высокой заразностью.

Ранее сообщалось, что в России к настоящему времени выявлено около 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Все они не сильно отличаются от исходного патогена и не влияют на значимые изменения течения болезни.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 18.01.21

Сербия поможет Македонии вакциной от коронавируса. / Почти 200 тысяч москвичей получили прививку от коронавируса. / Куйвашев подписал очередной антиковидный указ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»