В России выявили около 1,5 тысячи мутаций коронавируса

Роспотребнадзор проводит масштабную работу по изучению генетических изменений нового коронавируса. Специалисты выявили более 1500 штаммов. Все они не сильно отличаются от исходного патогена.

«В настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы более 1500 изолятов нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что мутации не влияют на значимые изменения течения болезни. В целом новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления изменений. Большинство геномов не похожи друг на друга небольшим количеством точечных замен.

«Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса», – добавили в Роспотребнадзоре.

Глава ведомства Анна Попова, выступая на Гайдаровском форуме, сообщила, что мутации – абсолютно естественный процесс, «вирусы иначе не живут». По ее мнению, коронавирус не перестанет циркулировать, а останется и станет сезонным.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.01.21

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