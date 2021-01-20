В России второй день подряд выявили менее 22 тысяч заразившихся Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 21 152 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Второй день подряд в стране обнаружили менее 22 тысяч инфицированных. Накануне было выявлено 21 734 заболевших коронавирусной инфекцией – это минимум с 18 ноября. Всего в стране число зараженных достигло 3 633 952. Суточный темп прироста заболеваемости снизился до 0,59%.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге (+3347), Москве (+2452), Подмосковье (+994), Нижегородской области (+488), а также в Воронежской и Свердловской областях (в обеих +389). При этом Северная столица второй день кряду лидирует по числу новых случаев заражения.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Туве и в Республике Алтай – 0,2%, а также в Москве, Ямало-Ненецком АО, Еврейской автономной области, Магаданской, Костромской областях – 0,3%.

От последствий коронавируса за cутки скончались 597 человек, что является максимальным значением с начала года. Всего с начала пандемии в России умерли 67 220 человек с Covid-19. Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Санкт-Петербурге (72), Москве (65), Подмосковье (37).

За минувший день выздоровели 25 290 человек, за весь период – 3 027 316.

По информацции Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 97,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 320 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 629 тыс. 145 человек.

В мире на сегодняшний день выявлено свыше 96,2 млн заболевших коронавирусной инфекцией, скончались более 2,05 млн человек, выздоровели более 52,7 млн пациентов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Лидером антирейтинга по количеству заболевших остаются США (24,25 млн), на втором месте – Индия (10,59 млн), на третьем -Бразилия (8,57 млн). Россия находится на четвертом месте по уровню заболеваемости.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.01.21

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