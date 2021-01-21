В Израиле в ожидании второй дозы антиковидной вакцины тысячи людей заболели коронавирусом

Эффективность первой дозы вакцины от коронавируса производителя Pfizer не так высока, как ожидалось и сообщается производителем. Об этом заявил главный израильский координатор по борьбе с коронавирусом Нахман Аш. Он ссылается на статистику, согласно которой 12 400 израильтян заразились в период после получения первой дозы и в ожидании второй.

«Многие люди заразились между первой и второй вакцинами», – сказал он. Первая доза оказалась «менее эффективной, чем мы думали» и ее действие «ниже данных, предоставленных Pfizer», – сказал он. Он напомнил, что для выработки иммунитета организму может потребоваться 10 и более дней.

В декабре прошлого года компания Pfizer объявила, что ее вакцина эффективна на 52% после первой дозы по сравнению с 95% после второго укола.

Заявление Ашо прозвучало в то время, когда многие страны рассматривают возможность отсрочки приема второй дозы из-за недостаточного количества вакцин. Великобритания даже решила разрешить вводить вторую дозу в течение 12 недель после первой вакцинации. Британские специалисты по борьбе с эпидемией ожидают меньшей эффективности, чем при быстром введении двух доз. В то время, когда вакцин не хватает, им все же удается вакцинировать больше людей, что будет означать более серьезную профилактику распространения вируса. Рекомендуемый интервал между приемами – три недели.

Однако многие эксперты не согласны с таким большим разрывом между вакцинациями, как планируют поступать британцы. Решение не было поддержано компанией Pfizer, которая утверждает, что у нее нет тестов, которые могли бы доказать, что одна доза действует более трех недель.

По словам Патрика Валланса, советника правительства Великобритании, в действительности все вакцины будут менее эффективными, чем говорят их исследования. Он добавил, что Великобритании следует «очень внимательно» изучить все данные во время вакцинации, чтобы выяснить, какое действие оказывают вакцины.

В Израиле вакцинированы 9 миллионов или 30,14 процента населения. «Мы увидели, что не было разницы между вакцинированными и невакцинированными до 14 дня после вакцинации», – сказал профессор Ран Балисер, представитель крупнейшего поставщика медицинских услуг Израиля Клалит. «Но на 14-й день после вакцинации позитивная реакция в вакцинированной группе снизилась на 33%. Это действительно хорошие новости », – сказал он. Поэтому Израиль хочет придерживаться исходной стратегии и сохранить разрыв между двумя уколами не более трех недель.

Тот факт, что эффективность первой дозы вакцины Pfizer стала проявляться только через две недели после вакцинации, также подтверждается Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также не согласна с отсрочкой введения второй дозы вакцины. Ведомство считает, что правительства должны давать людям вторую дозу через 21-28 дней после первой, чтобы вакцина работала в долгосрочной перспективе. Но она не критиковала Великобританию. Организация заявила, что правительство было вынуждено принять трудное решение из-за резкого роста числа инфекций и смертей в последние недели.

Тель-Авив, Елена Васильева

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