Израиль рапортует о большом успехе вакцинации от ковида – госпитализация людей из групп риска упала на 60 процентов

Израиль опережает мир в борьбе с коронавирусом. Об этом накануне сообщил премьер страны Биньямин Нетаньяху. По официальным данным, уже вакцинировано более 2,5 миллионов человек из почти 9 миллионов, проживающих в Израиле. И вакцинацию власти уже называют успешной, особенно в потенциально подверженной риску группе людей старше 60 лет. За три недели госпитализация людей возраста 60+ упала на 60 процентов.

По мнению экспертов, вакцина Pfizer, которую вакцинируют в Израиле, дает эффект примерно через месяц после первой дозы. Однако уже через три недели ситуация в еврейском государстве выглядит многообещающей.

По данным Maccabi Health Services, снижение количества госпитализаций наблюдается на 18-й день после введения первой дозы вакцины, а на 23-й день, через два дня после второй дозы, количество госпитализаций среди людей старше 60 лет снижается на 60 процентов. Как сообщает The Times of Israel, анализ службы здравоохранения основан на наблюдении 50 777 человек.

«Эти данные важны, потому что из-за высокого уровня инфицирования и распространения различных мутаций трудно увидеть из общих цифр, как работает вакцинация», – рассказала Галия Рахав, глава инфекционного отделения крупнейшей больницы Израиля, Медицинского центра Шиба.

Она также высоко оценила ответственное поведение недавно вакцинированных приверженцев, которые придерживаются мер по борьбе с коронавирусом, что также способствовало снижению количества госпитализаций.

Данные Maccabi подтверждают реальность заражения в Израиле. До 13 дня доля госпитализаций между вакцинированной группой старше 60 лет и невакцинированной группой той же возрастной группы существенно не изменилась. На 23-й день из 50 777 наблюдалось только 18 случаев заражения в день, шесть из них в группе вакцинированных.

Между тем, напомним, что в минувший четверг главный израильский координатор по коронавирусу Нахман Эш заявил, что эффективность первой дозы вакцины Pfizer оказалась не такой высокой, как ожидалось, и как об этом говорил ее производитель. В ожидании второй дозы, согласно приведенной им статистике, заразились 12 400 израильтян.

В декабре компания Pfizer объявила, что вакцина эффективна на 52 процента после первой дозы и на 95 процентов после второй.

Несмотря на сокращение числа госпитализированных, в последние дни в Израиле наблюдается рост числа новых случаев инфицирования, и все пассажирские авиаперевозки в своих аэропортах отменены на неделю, до конца января.

Тель-Авив, Елена Васильева

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