Израиль на неделю закрывает аэропорты

Израиль отменит все пассажирские авиаперевозки в своих аэропортах с 23:00 понедельника по центральноевропейскому времени по 31 января, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.

Об этом в воскресенье сообщила газета Haarec, согласно которой иностранные авиакомпании не смогут приземляться в аэропортах Израиля. Также в этот период можно будет покинуть страну только в исключительных случаях.

«Мы опережаем весь мир. Ни одно государство не сделало того, что мы собираемся сделать – герметично закрыть страну», – сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху на брифинге в воскресенье.

Запрет не коснется иностранных грузовых, пожарных или медицинских самолетов. Определенные ограничения будут применяться и к израильским авиакомпаниям.

Исключением также будут лица, которым необходимо выехать за границу из-за медицинских процедур, работники основных секторов, которые не могут работать удаленно, или люди, путешествующие на семейные похороны.

По словам министра транспорта Мири Регев, евреям не будет разрешено иммигрировать в Израиль впервые во время запрета, «если это не вопрос жизни и смерти».

На сегодняшний день среди почти 9 миллионов жителей Израиля зарегистрировано более 595000 случаев заражения коронавирусом, более 4300 человек умерли. По данным медиков, от 30 до 40 процентов инфицированных в стране имеют так называемый британский вариант коронавируса, который, по мнению ученых, является более заразным. По прогнозам, в течение нескольких недель данная мутация станет доминирующей в стране.

Карантинные мероприятия внутри страны будут действовать до конца января.

Тель-Авив, Елена Васильева

Тель-Авив. Другие новости 25.01.21

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