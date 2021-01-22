Вакцинация людей старше 60 лет – самый эффективный способ снизить смертность от коронавируса

Математическая модель, рассматривающая различные стратегии вакцинации, показывает, что вакцинация молодых людей делает больше для остановки общего распространения вируса, но иммунизация старших групп спасает больше жизней.

«Мы обнаружили, что во всех странах люди в возрасте 60 лет и старше должны иметь приоритет, чтобы свести к минимуму смертность», – сообщила команда из Университета Колорадо в Боулдере и Гарвардской школы общественного здравоохранения в своем отчете, опубликованном в журнале Science.

Модели, которые они использовали, не учитывали преимущества вакцинации людей с хроническими заболеваниями, которые также имеют высокий риск тяжелых заболеваний и смерти по сравнению с молодыми здоровыми людьми. Они также не приняли во внимание текущий план вакцинации в первую очередь медицинских и основных рабочих. И они не включали вакцинацию детей в свое моделирование, уточняет CNN.

«Роль детей во время этой пандемии неясна. Согласно нашим предположениям о возрастной восприимчивости, дети не являются основными движущими силами передачи инфекции в общинах, что согласуется с новыми данными», – пишут представители исследовательской группы. – Таким образом, наши результаты отличаются от оптимального распределения вакцин против гриппа, в котором приоритет отдается детям школьного возраста и взрослым в возрасте 30-39 лет».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 22.01.21

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