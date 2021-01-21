российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 января 2021, 14:30 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину против коронавируса

Венгрия первой из стран ЕС зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Венгрия – первая страна ЕС, которая оценила все преимущества SputnikV и разрешила ее использование. Это решение основано на безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем на 90%, доказанной в клинических испытаниях», – заявил Дмитриев, чьи слова приводятся в аккаунте вакцины в твиттере.

Препарат зарегистрирован Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI) в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России и оценки препарата венгерскими экспертами, сообщили в РФПИ.

Сегодня же российская вакцина была зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее ОАЭ зарегистрировали вакцины Pfizer и китайской Sinopharm.

Ранее вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.01.21

Штраф 50 тысяч: оперштаб Курганской области напомнил о запрете массовых мероприятий. / Без негативных последствий: в Сербии прививку от коронавируса получили 50 тысяч человек. / В Москве от COVID-19 вакцинировано почти четверть миллиона человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Европа, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия,