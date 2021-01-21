Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину против коронавируса

Венгрия первой из стран ЕС зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Венгрия – первая страна ЕС, которая оценила все преимущества SputnikV и разрешила ее использование. Это решение основано на безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем на 90%, доказанной в клинических испытаниях», – заявил Дмитриев, чьи слова приводятся в аккаунте вакцины в твиттере.

Препарат зарегистрирован Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI) в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России и оценки препарата венгерскими экспертами, сообщили в РФПИ.

Сегодня же российская вакцина была зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее ОАЭ зарегистрировали вакцины Pfizer и китайской Sinopharm.

Ранее вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.01.21

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