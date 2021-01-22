В США уборщик испортил почти 2 тысячи доз вакцины от коронавируса

В американской больнице уборщик случайно отключил холодильник, в котором хранились 1900 доз вакцины от коронавируса Moderna. В результате препарат испортился, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в больнице Бостона. Сотрудники обнаружили, что холодильник, где хранилась вакцина, не работает. Оборудование было отключено от сети питания.

Выяснилось, что вилку из розетки вынул уборщик, который работает в медучреждении по договору. При этом сам морозильник с вакцинами расположен в безопасном месте, на нем была сигнализация.

Руководство проводит внутреннее расследование. Предстоит выяснить, почему при отключении электричества не сработала сигнализация.

Бостон, Зоя Осколкова

Бостон. Другие новости 22.01.21

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