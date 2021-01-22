В России коронавирус выявили у еще 21,5 тыс. человек, умерли за сутки 580 больных

В России за минувшие сутки подтверждено 21 513 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, тогда как днем ранее было выявлено 21 887 заболевших. По данным оперштаба по мониторингу ситуации с Covid-19, у 11,8% новых инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Всего в стране выявлено 3 677 352 случая заражения коронавирусом.

Наибольший суточный прирост заболевших вновь зарегистрирован в Санкт-Петербурге (+3104), Москве (+3037), Подмосковье (+1142), Нижегородской (+491) и Ростовской (+391) областях.

Минимальные темпы прироста заболеваемости отмечены в Ненецком автономном округе – 0,1%, Тыве – 0,2%, а также в Москве и в Ямало-Ненецком АО – 0,3%.

За сутки скончались 580 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в России зафиксировано 68 412 летальных исходов. Больше всего новых смертей в Москве (72), Петербурге (59), Подмосковье (38), Красноярском крае и Ростовской области – по 26.

За минувший день полностью выздоровели 27 318 человек, за весь период – 3 081 536.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии проведено свыше 98,5 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 456 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остается 638 141 человек.

В мире число заболевших коронавирусной инфекцией достигло превысило 97,5 млн человек, более 2,09 млн из них умерли, выздоровели более 53,5 млн пациентов, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На первом месте по количеству подтвержденных случаев инфицирования остаются США (24,63 млн), далее следуют Индия (10,62 млн) иБразилия (8,69 млн). Россия занимается четвертое место в мире по абсолютному числу заболевших.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.01.21

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