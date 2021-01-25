Меньше 20 тысяч заболевших: в России снижается суточная выявляемость Covid-19

За минувшие сутки в России выявлено 19 290 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, в 10,3% из них у зараженных не было никаких симптомов заболевания. Суточная прибавка оказалась меньше 20 тыс. инфицированных впервые с 11 ноября, когда был зарегистрирован 19 851 заболевший. Днем ранее было подтверждено 21 127 случаев заражения. По данным операштаба по мониторингу ситуации с Covid-19, всего в стране на сегодняшний день выявлено 3 738 690 заболевших коронавирусной инфекцией.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве (+2382), Санкт-Петербурге (+2116), Подмосковье (+1163), Нижегородской (+488), а также в Ростовской и Свердловской областях (+386).

Единственным регионом, где не обнаружили новых случаев инфицирования, оказалась Чукотка. Наименьший прирост суточной заболеваемости отмечен в Тыве – 0,1% и в Ямало-Ненецком АО – 0,2%.

За день скончались 456 пациентов с коронавирусом. Больше всего новых летальных исходов в Москве (61), Петербурге (59) и Красноярском крае (25). С начала пандемии в России зарегистрировано 69 918 смертей, связанных с коронавирусом.

За последние 24 часа полностью выздоровели 19 003 человека, за весь период – 3 150 763.

По информации Роспотребнадзора, за все время эпидемии проведено свыше 99,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 335 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остается 648 322 человека.

В мире число выявлено свыше 99,2 млн заболевших Covid-19, почти 2,13 млн из них скончались, выздоровели более 54,5 млн пациентов, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу случаев инфицирования остаются США (25,12 млн), затем идут Индия (10,66 млн) и Бразилия (8,84 млн). Россия занимает четвертое место в мире по абсолютному количеству заболевших. Вплотную к РФ приблизилась Великобритания, где зафиксировано более 3,65 млн зараженных.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.01.21

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