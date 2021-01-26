При бессимптомном течении Covid-19 вакцинация не опасна – эпидемиолог

Если бессимптомный носитель коронавируса сделает прививку от Covid-19, то это не причинит ему вреда. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян в интервью «Известиям».
По словам ученого, не нужно опасаться ситуации, при которой «контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях».
Специалист при этом уточнил, что при наличии признаков ОРЗ, к примеру, температуры 37-38 градусов, от вакцинации следует воздержаться.
«При потере обоняния надо повременить с прививкой даже при отсутствии других признаков заболевания», – отметил Тотолян.
Эпидемиолог подчеркнул, что на фоне активной инфекции любая вакцинация будет «противопоказана».
Тотолян посоветовал не принимать решение о вакцинации самостоятельно, а следовать рекомендации врача, специалиста по вакцинопрофилактике.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 26.01.21
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