«Врачи прогнозов не дают»: заболевшего ковидом Василия Ланового спасают в реанимации

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный в начале января с коронавирусом, в четверг переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщает «Пятый канал».

По словам директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока, накануне состояние 87-летнего актера ухудшилось. «Вчера вечером ему стало хуже, его перевели в реанимацию под наблюдение врачей. Последствия ковида, – цитирует Крока издание «Подъем». – Никаких прогнозов врачи не дают с учетом возраста, состояния и так далее».

Друг Ланового, народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил телеканалу «Звезда», что состояние артиста «очень тяжелое». По его словам, лечение не приносило положительной динамики, а сегодня состояние актера резко ухудшилось.

Информацию об ухудшении состояния Ланового подтвердили в столичной больнице №15 имени Филатова, сообщает РИА «Новости».

Василия Ланового и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с Covid-19 2 января. У актера диагностировали пятипроцентное поражение легких.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.01.21

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