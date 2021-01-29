В России коронавирус нашли еще у 19,2 тыс. человек

В России за минувшие сутки подтверждено 19 238 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Показатель суточной заболеваемости незначительно растет второй день подряд. Накануне сообщалось о 19 138 заболевших за сутки. Всего в стране на сегодняшний день выявлено 3 813 048 случаев заражения коронавирусом.

Наибольший суточный прирост инфицированных зарегистрирован в Москве (+2799). В топ-5 регионов по числу вновь заболевших также вошли Петербурге (+2284), Подмосковье (+1044), Нижегородская (+471) и Воронежская (+378) области.

Наименьшая прибавка суточной заболеваемости отмечена в Тыве – 0,08%, а также в Ямало-Ненецком АО и Костромской области – 0,2%.

За сутки скончались 534 пациента с коронавирусом. Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Москве (63), Петербурге (51) и Подмосковье (39). Всего с начала пандемии в России от последствий Covid-19 умерли 72 185 человек.

За минувший день полностью выздоровели 26 204 человека, за весь период – 3 255 462.

По информации Роспотребнадзора, за все время пандемии проведено свыше 101,1 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 411 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 643 433 человека.

Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 101,4 млн, умерли более 2,19 млн человек, выздоровели свыше 55,8 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Россия опустилась с четвертого на пятое место в мире по абсолютному количеству заболевших ковидом. Больше всего зараженных выявлено в США (25,76 млн), на втором и третьем месте – Индия (10,72 млн) и Бразилия (9,05 млн) соответственно. На четвертую строчку поднялась Великобритания (3,75 млн инфицированных).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.01.21

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