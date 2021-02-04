Число зараженных коронавирусом в России снова пошло в рост

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России демонстирует небольшой рост после снижения в предыдущие пять дней. При этом прибавка заболевших остается меньше отметки в 17 тыс. зараженных. За последние 24 часа в стране выявили 16 714 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Днем ранее было зарегистрировано 16 474 инфицированных. С начала пандемии в России число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом достигло 3 917 918.

Суточный темп прироста заболеваемости вырос на 0,01% и составил 0,43%. Наименьший показатель отмечен в Туве – 0,06%, а также в Москве, Ямало-Ненецком АО, Еврейской автономной области, на Сахалине и в Магаданской области – 0,2%.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+2095), Санкт-Петербурге (+1571), Подмосковье (+831), Нижегородской (+471) и Воронежской (+371) областях.

За сутки от последствий Covid-19 умер 521 пациент, а за все время эпидемии – 75 205. Наибольшие показатели суточной смертности от коронавируса зафиксированы в Москве, где скончались 67 человек, Петербурге (53 летальных исхода) и Подмосковье (33).

За прошедшие 24 часа полностью выздоровели 24 546 человек, а за весь период с начала пандемии – 3 389 913.

По информации Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено свыше 103,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 382 тыс. Под меднаблюдением остаются 626 тыс. 275 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире на сегодняшний день зарегистрировано свыше 104,4 млн случаев Covid-19, умерли более 2,26 млн человек, выздоровели свыше 57,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость по-прежнему в США ‒ более 26,55 млн инфицированных, далее следуют Индия (свыше 10,7 млн), Бразилия (более 9,3 млн) и Великобритания (более 3,8 млн). Россия по данному показателю занимает пятое место в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.02.21

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