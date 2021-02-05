В России четвертый день подряд выявили меньше 17 000 заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 16 688 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, у 11,1% из них не было никаких симптомов инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Четвертый день подряд суточная выявляемость коронавируса в стране находится на отметке ниже 17 тыс. зараженных. Всего за время пандемии в России зарегистрировано 3 934 606 случаев коронавирусной инфекции.

Топ-5 регионов с наибольшим суточным приростом заболевших по-прежнему возглавляет Москва, где выявили 2032 инфицированных. Далее идут Сантк-Петербург (+1463 новых случаев), Подмосковье (+946), Нижегородская (+473) и Воронежская (+368) области.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Туве – 0,08%, а также в Москве, Ямало-Ненецком АО, Еврейской автономной области, Магаданской области, а также в Ингушетии – 0,2%.

За 24 часа от осложнений коронавирусной инфекции умерли 527 пациентов, а с начала пандемии – 75 732. Больше всего новых смертей от коронавируса в Москве (71), Санкт-Петербурге (38) и Подмосковье (36).

За прошедшие сутки полностью выздоровели 23 582 человека, а за весь период вспышки – 3 413 495.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 103,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 458 тыс. Под наблюдением врачей остаются 625 тыс. 196 человек.

В мире выявлено свыше 104,9 млн заболевших ковидом, умерли более 2,28 млн человек, выздоровели свыше 58,1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидером антирейтинга по числу заболевших остаются в США (более 26,67 млн случаев). Второе и третье место по данному показателю у Индии (свыше 10,8 млн) и Бразилии (более 9,39 млн). В пятерку также вошли Британия (3,9 млн) и Россия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.02.21

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