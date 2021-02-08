В России впервые за 3,5 месяца выявили меньше 16 тысяч заболевших Covid-19

В России впервые с 22 октября прошлого года выявили менее 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По информации оперативного штаба по мониторингу ситуации с инфекцией, за минувшие сутки зарегистрировано 15 916 заболевших Covid-19 в 85 регионах. С начала пандемии в России число подтвержденных случаев коронавируса достигло 3 983 197. Суточный темп прироста заболеваемости снизился до 0,4%.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+1728), Санкт-Петербурге (+1551), Подмосковье (+912), Нижегородской (+465) и Воронежской (+368) областях.

Минимальные темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве и Ненецком автономном округе – 0,1%, а также в Москве, Магаданской области, Ямало-Ненецкий АО, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетия – 0,2%

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 407 пациентов, а с начала пандемии – 77 068. Больше всего новых смертей от ковида зарегистрировано в Москве (62), Санкт-Петербурге (41) и Подмосковье (32).

В то же время за 24 часа полностью выздоровели 15 881 человек, а за весь период эпидемии– 3 472 091.

Надо отметить, что суточная выявляемость коронавируса в России сократилась на фоне снижения объемов тестирования на наличие инфекции. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 104,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 325 тыс. Днем ранее надзорное ведомство отчиталось о проведении в стране 396 тысяч тестов на Covid-19. Под наблюдением медиков по состоянию на сегодняшний день остаются 631 тыс. 298 человек.

В мире выявлено свыше 106,16 млн заболевших коронавирусом, скончались более 2,31 млн человек, выздоровели свыше 58,9 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Самая высокая заболеваемость по-прежнему наблюдается в США (более 27 млн случаев), Индии (10,83 млн) и Бразилии (9,52 млн). На четвертом месте в мире по количеству зараженных находится Великобритания (3,95 млн). Россия по данному показателю остается на пятом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.02.21

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