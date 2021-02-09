В России за сутки выявили минимум заразившихся коронавирусом с 17 октября

В России второй день подряд выявлено меньше 16 тысяч новых заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с инфекцией, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 15 019 заразившихся Covid-19 в 84 регионах. Это минимальный показатель с 17 октября, когда было подтверждено 15 700 новых случаев инфицирования. Суточный темп прироста заболеваемости снизился до 0,38%.За все время пандемии в России выявили 3 998 216 случаев коронавируса.

Нибольшая прибавка заболевших зафиксирована в Москве (+1584), Санкт-Петербурге (+1078), Подмосковье (+903), Нижегородской (+457) и Воронежской (+369) областях.

Ни одного нового случая заражения не обнаружено на Чукотке. Наименьшие темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве, Республике Алтай и в Псковской области – 0,1%, а также в Москве, Магаданской области, Хакасии, Ямало-Ненецком АО, Еврейской автономной области, Чечне и Дагестане – 0,2%.

За последние 24 часа скончались 530 пациентов с коронавирусом, а с начала пандемии – 77 598. Больше всего новых смертей в Москве (73), Санкт-Петербурге (61) и Подмосковье (42).

При этом за минувший день полностью выздоровели 21 795 человек, а за весь период пандемии – 3 493 886.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 105 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 214 тыс. – это более чем в 1,5 раза меньше, чем днем ранее (325 тыс. тестов). Под наблюдением медиков остаются 638 тыс. 807 человек.

В мире число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 106,49 млн, умерли более 2,32 млн больных, выздоровели свыше 59,2 млн пациентов, сообщает Университет Джонса Хопкинса. В топ-3 стран с наибольшим количеством заразившихся по-прежнему входят США (27,09 млн), Индия (10,84 млн) и Бразилия (9,52 млн). Россия по данному показателю находится на пятом месте. Ее опережает Британия (3,97 млн случаев инфицирования).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.02.21

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