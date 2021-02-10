Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок

В Удмуртии отменяют обязательное ношение масок. Соответствующее решение принял глава республики Александр Бречалов. Об этом он объявил в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, с 12 февраля соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. Таким образом, Удмуртия стала первым российским регионом, где отменили требование носить маски.

При этом Бречалов призвал не отказываться от ношения масок в общественном транспорте, магазинах, театрах и других общественных местах. Кроме того, глава республики попросил носить маски тех, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией или недавно прошел вакцинацию.

Бречалов также сообщил, что с 10 февраля в регионе снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров и других театрально-концертных учреждений. Спортивные соревнования разрешат посещать всем жителям, кроме граждан старше 65 лет. Спортивные залы должны быть заполнены зрителями не более чем наполовину.

По состоянию на 9 февраля в Удмуртии зарегистрировано 26 515 случаев коронавируса, 347 больных скончались, 23 112 выздоровели. Со 2 февраля в регионе ежедневно выявляют менее 100 случаев Covid-19.

Ижевск, Наталья Петрова

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