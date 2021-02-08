В Роспотребнадзоре рассказали, когда люди смогут снять маски

В России отменить ношение защитных масок могут уже в этом году, но при одном условии – если сейчас все будут продолжать соблюдать меры профилактики. Такое заявление сделала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, сейчас самое главное – «не расслабляться»: необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса. При соблюдении этого условия уже «в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски», подчеркнула специалист в комментарии РИА «Новости». «Во многом это зависит от нас самих», – заключила она.

Пшеничная также отметила, что для завершения пандемии иммунитет к коронавирусу должен выработаться не менее чем у 60-70% населения.

Эпидемиолог констатировала, что эпидемическая кривая в 2021 году «продолжает внушать оптимизм» – наблюдается «устойчивое снижение заболеваемости». Это может косвенно указывать на увеличение иммунной прослойки, которая продолжает расти быстрыми темпами, в том числе, в результате широкомасштабной вакцинации, заключила Пшеничная.

Ранее в Кремле выразили мнение, что россияне могут вернуться к допандемийной жизни уже в августе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», – отметил он в интервью ТАСС. Представитель Кремля при этом напомнил про расчеты ученых, согласно которым необходимый для победы над пандемией коллективный иммунитет – 60% – сформируется у жителей Земли к середине нынешнего лета.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.02.21

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