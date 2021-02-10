Спад продолжается: в России выявили менее 15 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 14 494 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекции. Менее 15 тысяч новых заболевших зарегистрировано впервые с 17 октября, следует из официальной статистики заразившихся. Днем ранее суточный прирост инфицированных составил 15 019 человек. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 4 012 710. Суточный темп прироста заболеваемости составил 0,36%.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве (+1441), Санкт-Петербурге (+1169), Подмосковье (+650), Нижегородской (+456) и Воронежской (+362) областях.

Скончались за последние сутки 536 пациентов с ковидом, с начала пандемии – 78 5134. Наибольшее число новых летальных исходов в Москве (68), Санкт-Петербурге (54) и Подмосковье (35).

За минувший день полностью выздоровели 22 575 человек, а за весь период вспышки – 3 516 461.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 105,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 284 тыс. Под наблюдением медиков остаются 643 тыс. 514 человек.

В мире число заболевших Covid-19 достигло 106,94 млн, умерли более 2,34 млн больных, выздоровели свыше 59,5 млн пациентов, информирует Университет Джонса Хопкинса. Самое большое количество заразившихся в США (27,19 млн), Индии (10,85 млн) и Бразилии (9,59 млн).

Москва, Наталья Петрова

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