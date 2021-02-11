В России не снижается смертность от Covid-19 и снова растет заболеваемость

За последние 24 часа в России выявлено 15 038 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Днем ранее было зарегистрировано 14 494 случая инфицирования – менее 15 тыс. новых заболевших было выявлено впервые с середины октября. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 4 027 748 (+0,37%).

Наибольший суточный прирост диагнозов Covid-19 зафиксирован в Москве (+2040), Санкт-Петербурге (+1127), Подмосковье (+721), Нижегородской (+454) и Воронежской (+363) областях.

В то же время ни одного нового случая заражения не зарегистрировано на Чукотке, а минимальный темп прироста заболеваемости отмечен в Магаданской области, Тыве и Еврейской автономной области – 0,1%.

За минувшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции умерли 553 пациента (накануне – 536). Это максимальный показатель с начала февраля. Всего с начала эпидемии скончались 78 687 человек с ковидом. Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (+61), Петербурге (+61) и Подмосковье (34).

Полностью выздоровел за день 21 961 пациент, за весь период пандемии – 3 538 422.

По информации Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено свыше 105,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 355 тыс. Под наблюдением врачей остаются 649 тыс. 714 человек.

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 107,37 млн человек, скончались свыше 2,35 млн больных, выздоровели более 59,8 млн пациентов, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Самая высокая заболеваемость по-прежнему в США (27,28 млн заразившихся), Индии (10,87 млн) и Бразилии (9,65 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.02.21

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