В России число новых зараженных Covid-19 второй день подряд превышает 15 000

В России за последние 24 часа подтверждено еще 15 089 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Второй день подряд за сутки зарегистрировано более 15 тыс. заболевших. Накануне суточный прирост инфицированных составил 15 038 человек, что сопоставимо со статистикой середины октября прошлого года. Общее число выявленных случаев Covid-19 в стране достигло 4 042 837. Суточный темп прироста заболеваемости сохраняется на уровне 0,37%.

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве (+2139), Санкт-Петербурге (+1134), Подмосковье (+842), Нижегородской (+439) и Воронежской (+359) областях.

Наименьшие темпы прироста заболевших наблюдаются в Тыве – 0,07%, Еврейской автономной области – 0,09%, а также в Чечне и Магаданской области – 0,1%.

За сутки умерли 507 пациентов с коронавирусной инфекцией (днем ранее – 553). Всего с начала пандемии от последствий ковида скончались 79 194 человека. Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (+63), Петербурге (+58) и Подмосковье (30).

При этом полностью выздоровели 20 720 человек, за весь период пандемии – 3 559 142.

Согласно данным информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 106 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки 399 тыс. Под наблюдением медиков остаются 643 тыс. 718 человек.

В мире количество подтвержденных случаев ковида превысило 107,8 млн, умерли свыше 2,36 млн больных, выздоровели более 60,1 млн пациентов, информирует Университет Джонса Хопкинса. Самая большое число заболевших по-прежнему в США (почти 27,4 млн), Индии (10,88 млн) и Бразилии (9,71 млн). Россия по абсолютному числу заразившихся снова поднялась на четвертое место в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.02.21

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