В России готовятся создать вакцину против нескольких штаммов коронавируса

В Центре имени Гамалеи создали технологию, которая позволит в короткие сроки разработать вакцину сразу против нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщил руководитель научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы разработали технологию, которая позволяет очень быстро и эффективно создать вакцинный препарат, в состав которого будут входить антигены не от одного варианта коронавируса», – рассказал Гинцбург. По его словам, в вакцину можно будет включить от двух до пяти различных антигенных вариантов. Как отметил специалист, такая вакцина будет эффективна против различных вариантов коронавируса.

Гинцбург добавил, что клинические исследования новой технологии намечены на конец 2021 года. Сама новейшая вакцина, защищающая от нескольких мутаций коронавируса, как ожидается, появится в 2022 году.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.02.21

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