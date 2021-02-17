В России впервые за четыре месяца выявили менее 13 тысяч новых больных Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 12 828 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Это минимум с 9 октября, когда было зарегистрировано 12 126 новых заболевших.

Общее число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 4 112 151. Суточный темп прироста заболеваемости снизился до 0,31% (-0,01%). Наименьшие темпы прироста заразившихся отмечены в Тыве – 0,03%, Магаданской области – 0,06%, а также в Еврейской автономной области и Республике Алтай – 0,09%.

Больше всего новых случаев инфицирования в Москве (+1282), Санкт-Петербурге (+1103), Подмосковье (+470), Нижегородской (+419) и Воронежской (+356) областях.

За последние 24 часа в стране скончались 467 пациентов с Covid-19, всего с начала пандемии – 81 446. Наибольшее число новых смертей зарегистрировано в Москве (+59), затем идут Санкт-Петербург (37 умерших) и Подмосковье (30).

В то же время за сутки полностью выздоровели 17 919 пациентов, а за весь период пандемии – 3 642 582.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 107,5 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за последние сутки 277 тыс. Под наблюдением медиков остаются 611 тыс. 768 человек.

В мире число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 109,53 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 2,41 млн инфицированных умерли, выздоровели свыше 61,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость наблюдается в США – 27,75 млн заразившихся. На втором месте – Индия с 10,93 млн инфицированных, на третьем месте Бразилия, где выявили 9,92 млн случаев коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

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