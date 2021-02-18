Снова больше 13 тысяч: в России – максимальный прирост заболевших Covid-19 за три дня

В России за последние 24 часа подтверждено 13 447 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Накануне стало известно о 12 828 заболевших – это минимальный показатель с 9 октября, когда было зарегистрировано 12 126 случаев инфицирования. Общее число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 4 125 598. Суточный темп прироста заболеваемости вырос до 0,33% (+0,02%).

Самое большое число новых заболевших по-прежнему зафиксировано в Москве (+1950). Далее идут Санкт-Петербург (+1094), Подмосковье (+577), Нижегородской (+417) и Воронежской (+345) областях.

Наименьшие темпы прироста заразившихся за сутки наблюдаются в Тыве – 0,01%, а также в Чечне, Ямало-Ненецком АО, Магаданской области и ЕАО – 0,1%.

За сутки в стране умерли 480 больных Covid-19, всего с начала пандемии – 81 926. Больше всего умерших в Москве (+55), Санкт-Петербурге (42) и Подмосковье (31).

При этом за минувший день полностью выздоровели 18 730 человек, а за весь период пандемии – 3 661 312.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено свыше 107,9 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 363 тыс. Под наблюдением медиков остаются 608 тыс. 551 человек.

Число выявленных случаев коронавируса в мире с начала пандемии вплотную приблизилось к 110 млн. По информации Университета Джонса Хопкинса, на данный момент во всем мире зарегистрировано 109 924 637 случаев инфицирования. Число умерших от ковида достигло 2 430 640, выздоровели более 82 млн человек.

Больше всего заболевших в США (27,82 млн), Индии (10,95 млн) и Бразилии (9,97 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.02.21

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