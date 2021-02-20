В России коронавирус нашли еще у почти 13 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявили 12 953 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Это минимальный показатель после 17 февраля, когда стало известно о 12 828 новых заразившихся. Общее число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 4 151 984.

Больше всего новых случаев ковида зарегистрировано в Москве (+1623), Санкт-Петербурге (+1092), Подмосковье (+690), Нижегородской (+413) и Воронежской (+337) областях.

Наименьшие темпы суточного прироста заболевших отмечены в Тыве – 0,03%, Еврейской автономной области – 0,07% и Ненецком автономном округе – 0,1%. В целом по России данный показатель составил 0,31%.

За день в стране умерли 480 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии – 82 876. Надо отметить, что суточная смертность с 14 февраля не превышает отметку в 500 человек. Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (+58), Санкт-Петербурге (52) и Подмосковье (30).

В то же время за последние сутки выздоровели 17 484 человека, а за весь период пандемии – 3 697 433.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 108,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 365 тыс. Под наблюдением медиков остаются 597 тыс. 442 человек.

Москва, Наталья Петрова

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