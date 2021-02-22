Суточная смертность от коронавируса в России опустилась до ноябрьского минимума

В России за минувшие сутки подтверждено 12 604 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Накануне было выявлено 12 742 заразившихся. Общее число зарегистрированных случаев Covid-19 в стране достигло 4 177 330. При этом суточная смертность от коронавируса в России опустилась до минимума с 16 ноября – тогда скончались 303 пациентов. Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции умерли 83 630 человек.

Лидеров по количеству новых заражений остается Москва (+1723). В топ-5 регионов с наибольшим числом инфицированных за сутки также вошли Санкт-Петербург (+957), Московская (+728), Нижегородская (+407) и Ростовская (+313) области.

Наименьшие темпы прироста заболевших наблюдаются в Тыве – 0,03%, Магаданской области – 0,07% и Республике Алтай – 0,09%. В целом по стране этот показатель составил 0,3%.

Больше всего новых смертей от коронавируса зафиксировано в Санкт-Петербурге (47), Москве (41) и Подмосковье (28).

В то же время за истекшие 24 часа выздоровели 12 943 человека, а за весь период пандемии – 3 726 388.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии проведено свыше 109,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 341 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 592 507 человек.

В мире число выявленных случаев коронавирусом с начала пандемии превысило 111,39 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. При этом количество умерших достигло 2,46 млн, выздоровели более 86 млн пациентов.

В тройку стран – лидеров по числу заразившихся по-прежнему входят США (28,13 млн), Индия (11 млн), Бразилия (10,16 млн). Россия по абсолютному количеству заболевших занимает четвертое место в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.02.21

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