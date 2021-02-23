В России зафиксирован минимальный прирост случаев Covid-19 с начала октября

Выявляемость коронавируса в России опустилась ниже 12 тысяч человек в сутки. В то же время показатель суточной смертности вновь перешагнул отметку в 400 смертей.

За последние 24 часа подтверждено 11 823 случаев заражения в 84 регионах (накануне – 12 604), сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Это минимум с 8 октября, когда было выявлено 11 493 заболевших. Общее число зарегистрированных случаев Covid-19 в стране достигло 4 189 3153.

Больше всего новых заразившихся зафиксировано в Москве (+1198), Санкт-Петербурге (+913), Московской (+732), Нижегородская (+409) и Ростовская (+309) области.

Ни одного нового случая Covid-19 за сутки не выявлено на Чукотке, а наименьшие темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Туве – 0,04% и в Магаданской области– 0,06%. В среднем по России темпы прироста заболевших сохраняются на уровне 0,3%.

За сутки скончались 417 пациентов с коронавирусом (днем ранее 337). Наибольшее количество новых смертей зарегистрировано в Москве (49), Санкт-Петербурге (41) и Подмосковье (33). За все время пандемии от последствий ковида в стране умерли 84 047 человек.

При этом за минувший день выздоровели 12 956 человека, а с начала пандемии – 3 739 3344.

По данным Роспотребнадзора, за весь период эпидемии проведено свыше 109,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 225 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 589 083 человека.

В мире число подтвержденных случаев коронавирусом на сегодняшний день достигло 111,75 млн, скончались 2,47 млн человек, выздоровели более 62,9 млн пациентов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Антирейтинг стран по количеству заболевших возглавляют США (28,19 млн), далее идут Индия (11,01 млн) и Бразилия (10,19 млн). В США число умерших от коронавируса сегодня превысило 500 тысяч человек. Количество летальных исходов составило 500 310. В США объявлен пятидневный траур в память об американцах, которые скончались от Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

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