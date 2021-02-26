Спад продолжается: в России – менее 12 тыс. новых случаев Covid-19 четвертый день подряд

В России за минувший день выявили 11 086 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Это минимум с 5 октября, когда показатель суточной выявляемости Covid-19 составил 10 888 случаев. Согласно данным оперштаба, четвертый день подряд число подтвержденных случаев заболевания за сутки меньше 12 тысяч. Общее число зарегистрированных случаев Covid-19 в стране достигло 4 223 186.

Больше всего новых заразившихся выявлено в Москве (+1336), Санкт-Петербурге (+947), Московской (+502), Нижегородской (+392) и Воронежской (+298) областях.

Данные по новым заболевшим в регионах РФ на 26 февраля

Наименьшие темпы суточного прироста заболеваемости наблюдаются в Туве – 0,01%, Хакасии – 0,04%, а также в Магаданской области и Адыгее – 0,05%. В целом по России темпы прироста инфицированных находятся на отметке 0,26%.

За 24 часа скончались 428 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 446). Наибольшее количество новых смертей зарегистрировано в Москве (45), Петербурге (40) и Подмосковье (28). За все время пандемии от последствий Covid-19 в стране умерли 85 304 человека.

В то же время за последние сутки выздоровели 15 722 человека, а с начала пандемии – 3 783 386.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии проведено свыше 110,2 млн лабораторных исследований на ковид, в том числе 165 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 575 749 человек.

В мире количество выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день превысило 113 млн, скончались более 2,5 млн человек, выздоровели свыше 63,5 млн пациентов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Самое большое число заболевших в США (28,41 млн), Индии (11,06 млн) и Бразилии (10,39 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.02.21

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