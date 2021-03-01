Смертность от коронавируса за сутки в России оказалась минимальной с середины ноября

За минувшие сутки в России выявили 11 571 заразившегося коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекции. Седьмой день подряд суточная выявляемость заболевания составляет менее 12 тыс. случаев. Общее количество заболевших в стране с начала пандемии достигло 4 257 650. При этом суточная смертность от коронавируса в России оказалась минимальной с 16 ноября, когда зарегистрировали 303 летальных исхода.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+2097), Санкт-Петербурге (+943), Московской (+629), Нижегородской (+386) и Воронежской (+293) областях.

Ни одного заболевшего за сутки не зарегистрировали в Ненецком автономном округе. Минимальные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Туве – 0,04% и в Магаданской области – 0,05%.

За последние 24 часа в России скончались 333 пациента с коронавирусом (днем ранее – 379). Наибольшее количество новых смертей в Москве (42), Санкт-Петербурге (35) и Подмосковье (23). За все время эпидемии от последствий Covid-19 в стране умерли 86 455 человек.

При этом за вчерашний день выздоровели 11 277 человек, а с начала пандемии – 3 823 074.

По данным Роспотребнадзора, за весь период вспышки проведено свыше 111,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 314 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 560 186 человек.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 114,09 млн, скончались более 2,53 млн человек, выздоровели свыше 64,5 млн пациентов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Самая высокая заболеваемость в США (28,6 млн), Индии (11,11 млн) и Бразилии (10,55 млн). Россия по числу заразившихся коронавирусом занимается четвертое место в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.03.21

Глава Минздрава ФРГ игнорирует собственные призывы к борьбе с коронавирусом. / В Свердловской области шестой день число заболевших Covid-19 не превышает 200. / В Сербию доставлена новая партия вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»