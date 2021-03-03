В Италии выявили мутацию коронавируса, которая может быть устойчивой к вакцинам

На севере Италии обнаружен нигерийский штамм коронавируса, против которого вакцины могут быть неэффективными. Об этом сообщил президент Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо, передает ANSA.

Новая мутация коронавируса была выявлена в городе Брешия провинции Ломбардия.

«Впервые нам удалось выделить штамм, несущий мутации, которые беспокоят нас, потому что они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам», – заявил вирусолог.

Город Брешия находится в «оранжевой» зоне средневысокой эпидемиологической опасности из-за Covid-19 и останется в ней еще неделю, отмечает агентство.

По данным Минздрава Италии на 2 марта, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2 955 434, скончались 98 288 человек. За сутки было зарегистрировано 17 083 новых случаев инфицирования, число умерших пациентов с ковидом выросло на 343.

На сегодняшний день до 64% заболевших заражены британским штаммом коронавируса, тогда как месяц назад эту мутацию выявляли менее чем у 20% инфицированных.

Ранее сообщалось, что мутация коронавируса, обнаруженная в начале ноября в Бразилии, способна преодолевать иммунитет, выработанный после Covid-19. Такие выводы сделали бразильские и британские учеными по итогам исследования, которое проводилось в городе Манаус, где впервые была выявлена «бразильская» разновидность коронавируса. Исследователи допустили, что вакцины окажутся менее эффективными против этой мутациии коронавируса.

Рим, Наталья Петрова

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