ЕС начал экспертизу регистрационного досье вакцины «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Комитета принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. «EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству», – отметили в РФПИ.

Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, одобрение ЕМА позволит обеспечить российской вакциной 50 млн жителей ЕС, начиная с июня 2021 года. По его словам, «партнерство по вакцине должно стоять выше политики».

Надо отметить, что вакцину «Спутник V» разработки центра Гамалеи к настоящему времени одобрили более 40 стран мира. В их числе два государства Европы – Венгрия и Словакия. Эти страны разрешили применение российской вакцины, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.03.21

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