Прирост заболевших Covid-19 в России держится на уровне более 11 тысяч

В России за последние 24 часа выявили 11 024 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Днем ранее было зарегистрировано 11 385 новых случаев заражения. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране с начала пандемии достигло 4 301 159.

Наибольший суточный прирост заболевших зафиксирован в Москве (+1757), Санкт-Петербурге (+983), Московской (+750), Нижегородской (+384) и Воронежской (+279) областях.

Минимальные темпы прироста инфицированных за сутки отмечены в Туве – 0,04%, Магаданской области – 0,07%, а также в Ямало-Ненецком АО, Адыгее и Ингушетии – 0,09%. В целом по стране этот показатель составил 0,26%.

За минувшие сутки от последствий Covid-19 скончались 462 пациента (накануне – 475). Четвертый день подряд суточный прирост смертности держится на отметке выше 400. Наибольшее количество новых смертей зарегистрировано в Москве – 54, Московской области (32) и в Санкт-Петербурге (26). За все время эпидемии от коронавируса в стране умерли 88 285 человек.

В то же время за сутки выздоровели 15 464 человека, а с начала пандемии – 3 885 321.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 112,5 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 362 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 539 190 человек.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 115,6 млн, скончались более 2,56 млн человек, выздоровели свыше 65,2 млн человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. Наибольшее число заболевших по-прежнему в США – 28,82 млн. На втором и третьем месте в мире по количеству заражений Индия (11,17 млн) и Бразилия (10,719 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.03.21

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