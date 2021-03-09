Пятимесячный минимум: в России выявили менее 10 тысяч случаев Covid-19 за сутки

В России суточный прирост заболевших коронавирусом упал до пятимесячного минимума – впервые с 3 октября в стране выявили менее 10 тысяч новых случаев заражения Covid-19. За минувшие сутки подтверждено 9 445 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Днем ранее было выявлено 10 253 заразившихся. Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в России с начала пандемии достигло 4 342 1474.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+1066), Санкт-Петербурге (+941), Московской (+523), Нижегородской (+373) и Ростовской (+262) областях.

Ни одного нового случая заражений не зарегистрировано на Чукотке, а минимальные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Республике Алтай – 0,01% и в Тыве – 0,03%. В целом по России данный показатель составил 0,22%.

За последние 24 часа скончались 336 пациентов с коронавирусом. Третий день подряд суточный прирост смертности держится на отметке ниже 400. Наибольшее количество новых смертей зафиксировано в Москве (49), Санкт-Петербурге (42) и Московской области (31). За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 89 809 человек.

При этом за сутки полностью выздоровели 9 931 человек, а с начала пандемии – 3 931 177.

По данным Роспотребнадзора, за весь период эпидемии проведено свыше 113,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 184 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 517 797 человек.

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 117,1 млн, скончались более 2,6 млн человек, выздоровели свыше 66,4 млн человек, информирует Университет Джона Хопкинса. Больше всего заболевших в США – более 29 млн, далее идут Индия (11,24 млн) и Бразилия (11,05 млн). Россия по количеству заразившихся по-прежнему находится на четвертом месте в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.03.21

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