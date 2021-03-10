Инфекционист: дети более подвержены заражению новыми штаммами коронавируса

Дети более уязвимы перед новыми штаммами коронавируса по сравнению с первоначальной версией вируса. Об этом заявил врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков.

«Эти штаммы затрагивают детей в большей степени, чем предыдущие. Вирус мутирует, видоизменяется таким образом, чтобы захватывать большее количество людей… Это его нормальная эволюция, так было всегда, и так будет на любой вирус», – рассказал специалист, отметив, что «новые штаммы более контагиозны» (цитаты по ТАСС).

Однако, подчеркнул Тимаков, несмотря на то, дети могут чаще заражаться новыми штаммами, заболевание у них по-прежнему будет протекать в легкой форме или бессимптомно, без тяжелых последствий.

По данным Роспотребнадзора, дети составляют лишь 8-10% из всех заразившихся коронавирусом в России. При этом наибольшее число инфицированных приходится на подростков 13-15 лет.

По мнению медика, необходимости в вакцинации детей в возрасте до 10-12 лет нет, поскольку они в основном переносят инфекцию легко.

Ранее сообщалось, что повышение уровня заболеваемости коронавирусом в России может произойти в середине весны. К летнему сезону уровень заболеваемость снизится, поскольку ежедневно увеличивается число тех, кто прививается от Covid-19, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.03.21

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