В России заболеваемость Covid-19 падает, а смертность снова растет

В России за минувшие сутки выявили 9 079 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Второй день подряд суточный прирост инфицированных остается меньше 10 тысяч. Заболеваемость снизилась до показателей начала октября, но тогда в стране шел рост числа зараженных. Накануне было выявлено 9 445 заболевших. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в России с начала пандемии достигло 4 351 553. При этом в стране вновь вырос показатель суточной смертности от ковида, превысив отметку в 400 человек.

Наибольшая суточная прибавка заболевших зарегистрирована в Москве (+1116), Санкт-Петербурге (+959), Нижегородской (+378), Московской (+291) и Ростовской (+258) областях.

При этом в двух регионах – на Чукотке и в Ненецком автономном округе – не выявлено ни одного нового случая заражения. Минимальные темпы прироста заболеваемости отмечены в Республике Алтай и в Сахалинской области – 0,02%, а также в Тыве и Хакасии – 0,04%. В целом по России этот показатель снизился до 0,21%.

За сутки скончались 466 пациентов с коронавирусом (накануне – 336). Наибольшее количество новых летальных исходов зафиксировано в Санкт-Петербурге (52), Москве (51) и Московской области (31). За все время пандемии от коронавируса в стране умерли 90 275 человек.

В то же время за минувший день полностью выздоровели 13 350 человек, а с начала пандемии – 3 945 527.

По данным Роспотребнадзора, за весь период эпидемии проведено свыше 113,8 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 146 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 510 534 человека.

В мире количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 117,5 млн, умерли более 2,61 млн человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса. Больше всего заболевших в США (29,09 млн), Индии (11,26 млн) и Бразилии (11,12 млн). Россия занимает четвертое место по абсолютному числу заразившихся.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.03.21

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