В России число заразившихся Covid-19 снижается, но смертность снова растет

В России второй день подряд снижается суточная выявляемость коронавируса. Прирост заболевших остается на отметке меньше 10 тысяч. Однако показатель суточной смертности продолжает расти. За последние 24 часа в стране выявили 9 393 случая заражения Covid-19 в 85 регионах (накануне – 9437), скончались 443 пациента, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 409 438, за весь период зарегистрировано 92 937 летальных исходов.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве (+1533), Санкт-Петербурге (+916), Московской (+565), Нижегородской (+348) и Ростовской (+246) областях.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки наблюдаются в Республике Алтай – 0,01%, Сахалинской области – 0,03% и в Тыве – 0,04%. По России в целом этот показатель составляет 0,21%.

Суточная смертность от коронавируса с 10 марта держится выше отметки в 400 случаев. За минувшие сутки умерло на 39 заболевших больше (443), чем днем ранее (404). В числе регионов – лидеров по количеству новых смертей остаются Москва (57), Санкт-Петербург (42) и Подмосковье (30).

В то же время за сутки выздоровели 10 644 человека, всего с начала пандемии – 4 014 220.

По информации Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 115,7 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за сутки – 214 тыс. Под наблюдением медиков остаются 491 тыс. 357 человек.

В мире на сегодняшний день выявлено более 120,24 млн инфицированных коронавирусом, скончались свыше 2,66 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Тройку лидеров по заболеваемости возглавляют США (29,49 млн зараженных). На второй месте – Бразилия (11,51 млн), на третьем – Индия (11,4 млн). Россия остается на четвертом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.03.21

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