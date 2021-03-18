Ученые назвали группу людей с высоким риском повторного заражения Covid-19

Люди старше 65 лет, переболевшие Covid-19, подвержены более высокому риску повторного заражения коронавирусной инфекцией. Таковы результаты исследования датских ученых, опубликованные в журнале The Lancet.

Согласно выводам исследователей, в возрастной группе до 65 лет уровень защиты от повторного инфицирования составляет 80% и выше, а у лиц в возрасте 65 лет и старше – примерно 47%.

Ученые отметили, что подобные результаты можно объяснить возрастными изменениями в иммунной системе пожилых людей, так называемым «иммунным старением». По их мнению, эти изменения «влияют как на врожденную, так и на адаптивную иммунную систему и координацию иммунных ответов организма».

Исследование проводилось на основе данных обширного ПЦР-тестирования в Дании. В 2020 году были протестированы около 4 млн человек (69% населения страны).

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты говорят о важности мер по защите пожилых людей от повторного заражения SARS-CoV-2 с помощью вакцинации и физического дистанцирования. «Кроме того, наши данные показывают, что вакцинацию ранее инфицированных лиц следует проводить, поскольку нельзя полагаться на естественную защиту», – отмечают ученые.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.21

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