В России резко выросла заболеваемость коронавирусом

В России резко выросла суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа в стране выявили 9803 случая заражения Covid-19 в 85 регионах, что почти на тысячу больше, чем днем ранее, информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. Накануне сообщалось о 8 998 заболевших ковидом. Общее число заразившихся с начала пандемии в стране достигло 4 428 239.

Наибольший прирост инфицированных зарегистрирован в Москве (+1934). В топ-5 лидеров антирейтинга по количеству заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербурга (+918), Московская (+537), Нижегородская (+349), Ростовская (+240) области.

Минимальные темпы суточного прироста заболеваемости зафиксированы в Тыве – 0,01%, Сахалинской области – 0,05%, а также в Магаданской области и в Адыгее – 0,06%. В целом по России этот показатель составил 0,22%.

За сутки в России скончались 460 пациентов с коронавирусом (накануне 427). Восьмой день подряд показатель суточной смертности держится на отметке выше 400. За весь период пандемии от ковида и его последствий умерло 93 824 человека. Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Москве (48), Петербурге (33), Ростовской (28), Московской (27) и Воронежской (22) областях.

За минувший день полностью выздоровел 12 061 человек, за весь период – 4 037 036.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 116,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 348 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 тыс. 920 человек.

В мире на сегодняшний день число заболевших Covid-19 превысило 121,2 млн человек, скончались 2,68 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. В тройку стран с самой высокой заболеваемостью по-прежнему входят США (29,6 млн заразившихся), Бразилия (11,69 млн) и Индия (11,47 млн). Россия находится на четвертом месте по числу инфицированных.

Резкий всплеск заболеваемости наблюдается сейчас в Европе. Во Франции, Германии, Норвегии, Польше заявили о приходе третьей волны коронавируса на фоне низких темпов вакцинации. Рост числа заболевших связывают с быстрым распространением новых мутаций вируса, в особенности британского штамма, который считается более заразным. Власти европейских стран вынуждены продлевать и ужесточать действующие ограничительные меры.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.03.21

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