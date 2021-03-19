Прирост заболевших Covid-19 в России второй день подряд превысил 9 тысяч человек

В России за минувший день выявили 9 699 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Накануне зарегистрировали 9 803 заразившихся. Таким образом, второй день подряд в стране прирост заболевших Covid-19 превышает 9 тыс. человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 437 938.

Наибольшее число новых заражений выявили в Москве (+1809), Санкт-Петербурге (+921), Московской (+605), Нижегородской области (+348) и Ростовской (+242) областях.

Наименьшие темпы суточного прироста заболевших зарегистрированы в Тыве – 0,03%, Магаданской области, Еврейской автономной области – 0,05%, а также в Ямало-Ненецком АО и Адыгее – 0,07%. В целом по России этот показатель сохраняется на уровне 0,22%.

За 24 часа в России скончались 443 пациентов с ковидом (накануне – 460). За весь период пандемии от коронавируса и его последствий умерло 94 267 человек. Больше всего новых смертей зафиксировано в Москве (51), Петербурге (38), Московской (25), Воронежской (23) и Свердловской (15) областях.

За минувший день выздоровели 12 337 человек, за весь период пандемии – 4 049 373.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено свыше 116,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 364 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 488 тыс. 339 человек.

В мире количество подтвержденных случаев заражения ковидом превысило 121,8 млн человек, скончались 2,69 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. Топ-3 стран с наибольшим числом заболевших возглавляют США (29,66 млн), далее идут Бразилия (11,78 млн) и Индия (11,51 млн). Россия остается на четвертом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.03.21

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