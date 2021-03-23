В России коронавирус нашли еще почти у 8,5 тыс. человек

В России пятый день подряд снижается суточный прирост зараженных коронавирусом. За минувший день в стране выявили 8 457 новых случаев инфицирования в 85 регионах, что является минимальным показателем с 30 сентября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространение Covid-19. При этом вновь пошла в рост суточная смертность от коронавируса: число летальных исходов снова превысило планку 400. В предыдущие три дня количество смертей колебалось от 361 до 392. Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 4 474 610. С начала пандемии скончались 95 818 пациентов с ковидом.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (+1042), Санкт-Петербурге (+812), Подмосковье (+513), Нижегородской (+335) и Ростовской (+239) областях.

Минимальные темпы суточного прироста заболевших наблюдаются в Тыве – 0,01%, Магаданской и Сахалинской областях – 0,02%, а также в Республике Алтай – 0,04%. По России данный показатель снизился до 0,19%.

За сутки от коронавируса умерли 427 человек. Наибольший показатель суточной летальности зафиксирован в Москве (51), Петербурге (42) и Московской области (16).

В то же время за прошедший день полностью выздоровели 10 860 человек, за весь период пандемии – 4 088 045.

По информации Роспотребнадзора, с начала вспышки в стране проведено свыше 117,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 183 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 482 тыс. 496 человек.

В мире число случаев заболевания достигло 123,7 млн, скончались 2,72 млн человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. Наибольшее число заболевших выявлено в США (29,86 млн), Бразилии (12,04 млн) и Индии (11,68 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.03.21

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