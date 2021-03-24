Вирусологи проверят действие вакцин против новой мутации южноафриканского штамма Covid-19

Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора выделили новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», – отмечается в сообщении.

Вирусологи займутся исследованием новой мутации в южноафриканском штамме. В ближайшее время специалисты изучат «эффективность нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших Covid-19 и привитых российским вакцинами», сообщили в Роспотребнадзоре.

Об обнаружении в России южноафриканской разновидности коронавируса стало известно 16 марта. Новая мутация впервые была выявлена в ЮАР. По данным ученых, южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее привитых или переболевших коронавирусом.

Москва, Наталья Петрова

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