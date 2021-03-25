Раскрыта эффективность вакцины «ЭпиВакКорона»

Роспотребнадзор сообщил о завершении двух первых этапов клинического испытания вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром «Вектор». Антитела к коронавирусу выработались после получения двух доз препарата у 100% добровольцев, говорится в сообщении ведомства. Исследования показали, что препарат иммуногенен и безопасен для профилактики Covid-19, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Результаты клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» опубликованы в журнале «Инфекция и иммунитет». Испытания проводились среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет с целью выяснить безопасность препарата и его эффективность. Во втором этапе с использованием плацебо приняло участие 86 добровольцев.

«Этап 1 – открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет; этап 2 – простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет», – отмечается в сообщении.

После двухдозовой вакцинации препарат вызвал выработку антителк коронавирусу у 100% добровольцев». «Сероконверсия с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы», – сообщили в Роспотребнадзоре.

«По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина «ЭпиВакКорона» является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, что вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре прошлого года. Препарат является пептидной вакциной. В ней содержатся синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает частицу коронавируса.

Всего в России одобрены три вакцины: «Спутник V» разработки центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

Массовая вакцинация началась в стране 18 января по поручению президента РФ Владимира Путина. Сейчас жителей России прививают в основном первой зарегистрированной в стране вакциной «Спутник V».

Москва, Наталья Петрова

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