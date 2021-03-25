Суточный прирост заболевших Covid-19 в России снова перевалил за 9 тысяч

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России снова перевалил за 9 тысяч. За минувшие сутки в стране выявлен 9 221 новый случай Covid-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции. Суточная прибавка заболевших вновь оказалась больше 9 тыс. после того, как в предыдущие два дня фиксировался прирост инфицированных на уровне 8,5 тыс. и 8,8 тыс. соответственно. Общее число подтвержденных случаев ковида в России достигло 4 492 692.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве (+1787), Санкт-Петербурге (+804), Подмосковье (+540), Нижегородской (+331) и Ростовской (+237) областях.

Наименьшие темпы суточного прироста заболевших отмечают в Тыве – 0,01%, Магаданской и Сахалинской областях – 0,05%, а также в Ямало-Ненецком АО и Адыгее – 0,06%. По России данный показатель составляет 0,21%.

За последние 24 часа умерли 393 человека с коронавирусом. Больше всего новых смертей в Москве (49), Московской области и Санкт-Петербурге (по 37), а также в Ростовской области (17). Всего с начала пандемии от коронавируса в стране скончались 96 612 человек.

При этом за сутки полностью выздоровели 10 881 человек, за весь период пандемии – 4 109 281.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране проведено свыше 118,5 млн лабораторных исследований на новый тип коронавирус, в том числе за последние сутки – 334 тыс. Под наблюдением медиков остаются 485 тыс. 901человек.

В мире общее число заболевших коронавирусом достигло 124,8 млн, скончались 2,74 млн человек, информирует Университет Джона Хопкинса. Наибольшее число заразившихся выявлено в США (30,01 млн), Бразилии (12,22 млн) и Индии (11,78 млн). Россия находится на четвертом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.21

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