В России число новых случаев Covid-19 снова меньше 9 тысяч

Суточная выявляемость коронавируса в России снова оказалась ниже отметки 9 тысяч. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 8 885 случаев ковида в 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Общее число заболевших в России достигло 4 510 744. Напомним, последний раз в стране фиксировали меньше 9 тыс. новых инфицированных на текущей неделе, 24 марта. Тогда был выявлен 8861 заразившийся.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (+1551), Санкт-Петербурге (+749), Подмосковье (+586), Нижегородской (+328) и Ростовской (+244) областях.

Наименьшие темпы суточного прироста заразившихся наблюдаются в Тыве – 0,01%, Магаданской области – 0,02% и ЕАО – 0,05%. По России этот показатель остается на уровне 0,20%.

За сутки скончались 387 человек с коронавирусной инфекцией. Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (54), Санкт-Петербурге (32) и Ростовской области (24). Всего за время пандемии от коронавируса в стране умерли 97 404 человека.

В то же время за минувший день выздоровели 10 337 человек, за весь период вспышки – 4 130 498.

По информации Роспотребнадзора, за время эпидемии проведено свыше 119,1 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 341 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 482 428 человек.

В мире общее число подтвержденных случаев Covid-19 превысило 126,1 млн, скончались 2,76 млн человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса. Наибольшее число заболевших выявлено в США (30,15 млн), Бразилии (12,4 млн) и Индии (11,9 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.03.21

«Охват неудовлетворительный»: Онищенко оценил темпы вакцинации от коронавируса в России. / Ожидание vs реальность: известные уральцы рассказали, что думали о длительности карантина год назад. / «Мировая война нового типа»: Кремль отверг обвинения Франции. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»