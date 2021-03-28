В России число новых случаев коронавируса выросло на 9 088

В России за минувший день выявили 9 088 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Общее число заболевших в стране достигло 4 519 832. Скончались за сутки 336 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 97 740.

В субботу, 27 марта, оперативный штаб сообщил о 8 885 новых зараженных.

По числу новых случаев ковида в лидерах Москва (+1878), Санкт-Петербург (+701), Подмосковье (+610), Нижегородская (+286) и Ростовская (+243) области.

Ни одного нового заболевшего не выявлено в Ненецком автономном округе, а наименьший суточный прирост заболеваемости отмечен в Туве и Магаданской области – 0,01%, а также в Республике Алтай – 0,05%.

Наибольшая суточная смертность от коронавируса зарегистрирована в Москве, где за 24 часа скончались 52 пациента. В число регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (33 умерших) и Ростовская область (13).

За минувший день выздоровели 8630 человек, за весь период пандемии – 4 139 128.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено свыше 119,5 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 341 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 482 тыс. 192 человека.

В мире выявлено более 126,7 млн случаев коронавируса, умерли свыше 2,77 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Самая высокая заболеваемость отмечена в США (30,2 млн заразившихся), Бразилии (12,49 млн) и Индии (11,97 млн). Россия опустилась на пятое место, пропустив вперед Францию (более 4,56 млн заболевших).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.03.21

Украинцы нашли спасение от коронавируса в лекарстве для скота. / Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 56 тысяч. / В России число новых случаев Covid-19 снова меньше 9 тысяч. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»