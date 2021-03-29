Число смертей из-за Covid-19 в России оказалось минимальным с начала ноября

За минувшие сутки в России подтверждено 8 711 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Днем ранее было выявлено 9 088 заразившихся. Общее число заболевших в стране достигло 4 528 543.

За последние 24 часа скончались 293 пациента. Количество смертей за сутки опустилось ниже 300 впервые с 9 ноября, когда летальных исходов было 256. За все время пандемии в стране от коронавируса и его последствий скончались 98 033 человека.

Полностью выздоровели за сутки 7280 пациентов, всего с начала пандемии – 4 146 408.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве (+1612), Санкт-Петербурге (+697), Московской (+595), Нижегиродской (+291) и Ростовской (+242) областях.

Ни одного нового заболевшего не обнаружили в Ненецком автономном округе. Минимальные темпы суточного прироста заболеваемости отмечены в Тыве, Магаданской области – 0,01%, а также в Республике Алтай – 0,03%. В целом по стране данный показатель опустился до 0,19%.

По числу умерших пациентов за прошедший день снова лидируют Москва (49), Санкт-Петербург (30) и Ростовская область (12).

По информации Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 119,7 млн лабораторных исследований на Covid-9, в том числе за последние сутки – 267 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 481 тыс. 518 человек.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано более 127,2 млн случаев коронавируса, умерли свыше 2,78 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших в США (30,26 млн), Бразилии (12,53 млн) и Индии (12,03 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.03.21

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