Суточный прирост случаев Covid-19 в России остается выше 8 тысяч

В России за минувший день выявили 8 275 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Сутками ранее было зарегистрировано на два случая Covid-19 больше. Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 545 095 заболевших.

Суточная смертность от коронавируса второй день подряд держится выше отметки 400. За последние 24 часа умерли 408 пациентов (накануне – 409). Общее число летальных исходов составляет 98 850.

В то же время выздоровели за сутки 10 176 человек, всего за время пандемии – 4 166 172.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (+1286), Санкт-Петербурге (+715), Московской (+584), Нижегородской (+283) и Ростовской (+239) областях.

Наименьшие темпы суточного прироста инфицированных наблюдаются в Тыве – 0,01%, Магаданской области – 0,02% и Республике Алтай – 0,03%. В целом по стране данный показатель составляет 0,18%.

По количеству умерших пациентов за минувший день в лидерах Москва (53), Санкт-Петербург (37) и Ростовская область (24).

По данным Роспотребнадзора, за весь период эпидемии проведено свыше 120,2 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за последние сутки – 284 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 491 тыс. 72 человека.

В мире число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 128,2 млн случаев коронавируса, умерли свыше 2,8 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По-прежнему лидируют по количеству подтвержденных случаев заболевания США (30,39 млн заразившихся), Бразилия (12,65 млн) и Индии (12,14 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.03.21

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