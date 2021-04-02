Заболеваемость Covid-19 в России снова упала ниже 9 тысяч случаев за сутки

В России за минувший день выявили 8 792 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За это время скончались 400 пациентов (накануне – 383), выздоровели 9 832 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Днем ранее суточный прирост заболевших составил 9 169, тогда как с начала текущей недели этот показатель оставался выше 8 тыс., но ниже 9 тыс.

Общее число подтвержденных случаев инфекции в стране достигло 4 563 056, летальных исходов – 99 633. С начала пандемии полностью выздоровел 4 186 251 человек.

Больше всего новых инфицированных выявлено в Москве (+1764), Санкт-Петербурге (+708), Московской (+601), Нижегородской (+277) и Ростовской (+243) областях.

Наименьшие темпы суточного прироста заболевших отмечены в Тыве – 0,01%, Магаданской области – 0,02%, а также в Ямало-Ненецком АО и Ингушетии – 0,06%. В целом по стране этот показатель составляет 0,19%.

По количеству новых смертей от коронавируса лидируют Москва (57), Санкт-Петербург (29) и Ростовская область (27).

По информации Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 120,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за последние сутки – 359 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 490 тыс. 311 человека.

В мире число выявленных случаев ковида вплотную приблизилось к 130 млн, скончались свыше 2,82 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первое место в мире по количеству заболевших по-прежнему у США (30,52 млн), на втором месте – Бразилия с 12,83 млн заразившихся, на третьем – Индия, где Covid-19 заболели 12,3 млн человек. Россия занимает пятое место, пропустив вперед Францию (4,75 млн заболевших).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.21

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